СК возбудил дело после взрыва на предприятии в Копейске - РИА Новости, 23.10.2025
09:27 23.10.2025 (обновлено: 12:56 23.10.2025)
СК возбудил дело после взрыва на предприятии в Копейске
СК возбудил дело после взрыва на предприятии в Копейске
происшествия
россия
копейск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на предприятии в копейске
происшествия, россия, копейск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Россия, Копейск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на предприятии в Копейске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после взрыва на предприятии в челябинском Копейске, где погибли и пострадали люди, сообщило региональное СУСК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияКопейскЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на предприятии в Копейске
 
 
