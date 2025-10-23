https://ria.ru/20251023/delo-2049993498.html
СК возбудил дело после взрыва на предприятии в Копейске
СК возбудил дело после взрыва на предприятии в Копейске - РИА Новости, 23.10.2025
СК возбудил дело после взрыва на предприятии в Копейске
СК возбудил уголовное дело после взрыва на предприятии в челябинском Копейске, где погибли и пострадали люди, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:27:00+03:00
2025-10-23T09:27:00+03:00
2025-10-23T12:56:00+03:00
происшествия
россия
копейск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на предприятии в копейске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20251023/semi-2049956907.html
россия
копейск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, копейск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Россия, Копейск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на предприятии в Копейске
СК возбудил дело после взрыва на предприятии в Копейске
СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Копейске