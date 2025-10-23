В московской школе произошла давка

Давка возле гардероба в школе №548 в Москве

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В московской школе № 548 произошла давка, но никто не пострадал, рассказал РИА Новости директор учреждения Ефим Рачевский.

"Инцидент произошел 22 октября. После уроков образовалась давка возле гардероба. Новый охранник не открыл вторую дверь, из-за чего столкнулись потоки входящих и выходящих учеников", — объяснил он.

По словам директора, сотрудники школы быстро разобрались в ситуации и открыли вторую дверь.

Никто из детей не пострадал и не обращался за помощью. Жалоб на произошедшее тоже не было.

Рачевский подчеркнул, что школа приняла меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем: потоки детей развели, дежурство усилили, а охранника дополнительно проинструктировали.