В Твери автомобиль въехал в остановку
В Твери автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 23.10.2025
В Твери автомобиль въехал в остановку
Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Твери, пострадали три женщины и ребенок, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:30:00+03:00
2025-10-23T21:30:00+03:00
2025-10-23T23:51:00+03:00
авто
тверь
пролетарский район
opel astra
происшествия
тверь
пролетарский район
В Твери автомобиль въехал в остановку
В Твери автомобиль въехал в остановку, пострадали три женщины и ребенок