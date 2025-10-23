Рейтинг@Mail.ru
В Твери автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 23.10.2025 (обновлено: 23:51 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/chp-2050233114.html
В Твери автомобиль въехал в остановку
В Твери автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 23.10.2025
В Твери автомобиль въехал в остановку
Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Твери, пострадали три женщины и ребенок, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:30:00+03:00
2025-10-23T23:51:00+03:00
авто
тверь
пролетарский район
opel astra
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_83435b51b9ad8cd914d9c51dc05c0d19.jpg
https://ria.ru/20251023/ulyanovsk-2050138079.html
тверь
пролетарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b5b768a073876e8070d102468f4d612e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, тверь, пролетарский район, opel astra, происшествия
Авто, Тверь, Пролетарский район, Opel Astra, Происшествия
В Твери автомобиль въехал в остановку

В Твери автомобиль въехал в остановку, пострадали три женщины и ребенок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Твери, пострадали три женщины и ребенок, сообщило УМВД по региону.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу и совершил наезд на остановку общественного транспорта.
"В результате ДТП на улице Оснабрюкская в Твери пострадали четыре человека. Среди пострадавших ребенок в возрасте семи лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД по Тверской области.
Прокуратура Пролетарского района Твери взяла под контроль установление обстоятельств ДТП.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Ульяновске осудили водителя частной скорой помощи за смертельное ДТП
Вчера, 17:17
 
АвтоТверьПролетарский районOpel AstraПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала