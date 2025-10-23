Рейтинг@Mail.ru
22:12 23.10.2025
Главе АСВ предъявили обвинения в хищении
Главе АСВ предъявили обвинения в хищении
Главе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявлены обвинения в хищении порядка 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского... РИА Новости, 23.10.2025
Главе АСВ предъявили обвинения в хищении

Главе АСВ Мельникову предъявили обвинения в хищении около 4 млрд руб

Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников
Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявлены обвинения в хищении порядка 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", сообщил РИА Новости его адвокат Никита Филиппов.
"Андрею Мельникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, обвинение пока дежурного, аналогичное тому обвинению, которое предъявлено (экс-замгендиректора АСВ Александру - ред.) Попелюху и группе лиц по части 4 статьи 159 УК РФ, речь идет о хищении порядка 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", обвинение считаю абсолютно необоснованным", - заявил РИА Новости адвокат.
