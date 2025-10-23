Рейтинг@Mail.ru
В Кисловодске задержали всадника, угрожавшего супругам плетью - РИА Новости, 23.10.2025
21:09 23.10.2025
В Кисловодске задержали всадника, угрожавшего супругам плетью
В Кисловодске задержали всадника, угрожавшего супругам плетью - РИА Новости, 23.10.2025
В Кисловодске задержали всадника, угрожавшего супругам плетью
Один из всадников, угрожавший супругам и размахивавший плетью в Кисловодске, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
кисловодск
россия
ставропольский край
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, кисловодск, россия, ставропольский край, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кисловодск, Россия, Ставропольский край, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кисловодске задержали всадника, угрожавшего супругам плетью

В Кисловодске задержали угрожавшего супругам и размахивавшего плетью всадника

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Один из всадников, угрожавший супругам и размахивавший плетью в Кисловодске, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети Интернет обнаружили видео, на котором агрессивный наездник в маске угрожает супругам, размахивая плеткой… Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение злоумышленника и задержали его", - написала она в Telegram-канале.
Волк добавила, что пострадавшие обратились в полицию в Кисловодске, заявив, что в районе озера у них возник конфликт с двумя мужчинами, передвигавшимися на лошадях.
Один из всадников не только оскорблял их, но и нанес несколько ударов по лицу и рукам.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что всадники в масках напали на двух пенсионеров в Кисловодске, сделавших им замечание, и избили их плеткой.
Глава города рассказал, что в среду вечером около искусственного водоема "Старое озеро", где запрещены конные прогулки, появилась пара всадников в масках на лошадях. Пожилая чета пенсионеров сделала им замечание, отметив, что там ездить нельзя и что это благоустроенное место для отдыха. В ответ они услышали нецензурную брань.
Прохожие, которые оказались местными жителями, зафиксировали злоумышленников на телефон, на что всадники с матами и руганью потребовали удалить фото, направили лошадей на людей, стараясь сбить с ног, и начали бить плеткой по прохожим. Первый удар пришелся женщине по лицу, второй – по руке. Мужчине попали по предплечью. По словам Моисеева, пострадавшие обратились в полицию.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю сообщила, что в Кисловодске следователи организовали проверку "по факту противоправных действий на городском озере" по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
ПроисшествияКисловодскРоссияСтавропольский крайИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
