В Кисловодске задержали всадника, угрожавшего супругам плетью

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Один из всадников, угрожавший супругам и размахивавший плетью в Кисловодске, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети Интернет обнаружили видео, на котором агрессивный наездник в маске угрожает супругам, размахивая плеткой… Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение злоумышленника и задержали его", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что пострадавшие обратились в полицию в Кисловодске , заявив, что в районе озера у них возник конфликт с двумя мужчинами, передвигавшимися на лошадях.

Один из всадников не только оскорблял их, но и нанес несколько ударов по лицу и рукам.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что всадники в масках напали на двух пенсионеров в Кисловодске, сделавших им замечание, и избили их плеткой.

Глава города рассказал, что в среду вечером около искусственного водоема "Старое озеро", где запрещены конные прогулки, появилась пара всадников в масках на лошадях. Пожилая чета пенсионеров сделала им замечание, отметив, что там ездить нельзя и что это благоустроенное место для отдыха. В ответ они услышали нецензурную брань.

Прохожие, которые оказались местными жителями, зафиксировали злоумышленников на телефон, на что всадники с матами и руганью потребовали удалить фото, направили лошадей на людей, стараясь сбить с ног, и начали бить плеткой по прохожим. Первый удар пришелся женщине по лицу, второй – по руке. Мужчине попали по предплечью. По словам Моисеева, пострадавшие обратились в полицию.