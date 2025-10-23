https://ria.ru/20251023/chp-2050171337.html
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы - РИА Новости, 23.10.2025
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы
Уголовное дело возбудили в Иркутске после появления в соцсетях видеозаписи с избиением школьницы сверстницами, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T18:26:00+03:00
2025-10-23T18:26:00+03:00
2025-10-23T18:26:00+03:00
происшествия
россия
иркутск
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20250319/toljatti-2005931661.html
россия
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Россия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы сверстницами
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутске после появления в соцсетях видеозаписи с избиением школьницы сверстницами, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
В ходе мониторинга соцсетей правоохранители выявили видеозапись, на которой запечатлено, как две девочки идут следом за своей сверстницей и на ходу с силой пинают ее в спину. Школьница падает, но после того, как она встает, снова получает удар в спину и падает.
"Выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как подростки на улице наносят удары ногами и руками школьнице. Со слов автора публикации, пострадавшая длительное время подвергается (травле) в школе… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ
(хулиганство)", - говорится в сообщении.
По данным регионального ГУМВД, запечатленные на видео подростки в возрасте 14 и 15 лет ранее поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних за уход из дома и другие проступки.
Известно, что участники инцидента учатся в восьмом классе одной из школ микрорайона Первомайский. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.