В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы

ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутске после появления в соцсетях видеозаписи с избиением школьницы сверстницами, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.

В ходе мониторинга соцсетей правоохранители выявили видеозапись, на которой запечатлено, как две девочки идут следом за своей сверстницей и на ходу с силой пинают ее в спину. Школьница падает, но после того, как она встает, снова получает удар в спину и падает.

"Выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как подростки на улице наносят удары ногами и руками школьнице. Со слов автора публикации, пострадавшая длительное время подвергается (травле) в школе… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУМВД, запечатленные на видео подростки в возрасте 14 и 15 лет ранее поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних за уход из дома и другие проступки.