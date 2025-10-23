Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы
18:26 23.10.2025
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы
Уголовное дело возбудили в Иркутске после появления в соцсетях видеозаписи с избиением школьницы сверстницами, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 23.10.2025
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы

В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы сверстницами

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутске после появления в соцсетях видеозаписи с избиением школьницы сверстницами, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
В ходе мониторинга соцсетей правоохранители выявили видеозапись, на которой запечатлено, как две девочки идут следом за своей сверстницей и на ходу с силой пинают ее в спину. Школьница падает, но после того, как она встает, снова получает удар в спину и падает.
"Выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как подростки на улице наносят удары ногами и руками школьнице. Со слов автора публикации, пострадавшая длительное время подвергается (травле) в школе… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
По данным регионального ГУМВД, запечатленные на видео подростки в возрасте 14 и 15 лет ранее поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних за уход из дома и другие проступки.
Известно, что участники инцидента учатся в восьмом классе одной из школ микрорайона Первомайский. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Кадр видео избиения несовершеннолетней в Тольятти - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Тольятти возбудили дело после избиения девочки толпой школьников
