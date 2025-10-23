https://ria.ru/20251023/bukharest-2050028478.html
Сотрудники посольства в Румынии не пострадали при попытке наезда
Сотрудники посольства в Румынии не пострадали при попытке наезда - РИА Новости, 23.10.2025
Сотрудники посольства в Румынии не пострадали при попытке наезда
Сотрудники посольства РФ в Бухаресте не пострадали в результате попытки наезда на ворота дипмиссии, сообщили РИА Новости в посольстве. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:34:00+03:00
2025-10-23T11:34:00+03:00
2025-10-23T11:34:00+03:00
в мире
россия
бухарест
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050059606_0:181:636:539_1920x0_80_0_0_5be48485d6c61b36e0c1daf44aba6f72.jpg
https://ria.ru/20251021/es-2049621229.html
россия
бухарест
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050059606_0:149:637:626_1920x0_80_0_0_b0d3916191e03315645369657ded8f80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бухарест, румыния
В мире, Россия, Бухарест, Румыния
Сотрудники посольства в Румынии не пострадали при попытке наезда
Сотрудники посольства РФ в Бухаресте не пострадали при попытке наезда на ворота