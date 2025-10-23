Рейтинг@Mail.ru
Задержанный за попытку протаранить посольство был в наркотическом опьянении - РИА Новости, 23.10.2025
09:35 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/buharest-2049996274.html
Задержанный за попытку протаранить посольство был в наркотическом опьянении
Задержанный за попытку протаранить посольство был в наркотическом опьянении - РИА Новости, 23.10.2025
Задержанный за попытку протаранить посольство был в наркотическом опьянении
Задержанный за попытку протаранить ворота посольства РФ в Бухаресте 53-летний гражданин Румынии, предположительно, находился в наркотическом опьянении, сообщает РИА Новости, 23.10.2025
в мире
румыния
россия
бухарест
румыния
россия
бухарест
в мире, румыния, россия, бухарест
В мире, Румыния, Россия, Бухарест
CC BY-SA 3.0 / Nicubunu / Здание Посольства Российской Федерации в Румынии
Здание Посольства Российской Федерации в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
CC BY-SA 3.0 / Nicubunu /
Здание Посольства Российской Федерации в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Задержанный за попытку протаранить ворота посольства РФ в Бухаресте 53-летний гражданин Румынии, предположительно, находился в наркотическом опьянении, сообщает в четверг румынское телевидение Digi24.
"53-летний гражданин Румынии был доставлен для взятия биологических проб, а затем в штаб дорожной бригады для проведения дополнительных проверок и принятия мер пресечения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телевидения.
Место происшествия, где неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Мужчиной, протаранившим посольство России в Швеции, оказался украинец
28 января, 11:58
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
