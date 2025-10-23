https://ria.ru/20251023/buharest-2049996274.html
Задержанный за попытку протаранить посольство был в наркотическом опьянении
Задержанный за попытку протаранить посольство был в наркотическом опьянении
Задержанный за попытку протаранить ворота посольства РФ в Бухаресте 53-летний гражданин Румынии, предположительно, находился в наркотическом опьянении, сообщает РИА Новости, 23.10.2025
Мужчина, пытавшийся протаранить посольство России, был в наркотическом опьянении