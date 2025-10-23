https://ria.ru/20251023/budapesht-2050078896.html
Сторонники Орбана вышли на антивоенный митинг в Будапеште
В Будапеште прошел "Марш мира" в поддержку премьера Венгрии Виктора Орбана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2025
"Марш мира" в Будапеште
В Будапеште проходит многотысячный "марш мира" в поддержку премьера Орбана и против военных планов Брюсселя, передает корреспондент РИА Новости.
Звучат лозунги "Вперёд, венгры!" и "Вперёд, Фидес!" в поддержку правящей партии, которая, по опросам, немного лидирует в преддверии парламентских выборов 2026 года.
Сам Орбан заявил, что еще никогда "Марш мира" - а он проходит уже в 14-й раз – не собирал столько участников. Премьер опубликовал фотографию демонстрантов, держащих плакат с надписью "Мы не хотим умирать за Украину".
БУДАПЕШТ, 23 окт — РИА Новости. В Будапеште прошел "Марш мира" в поддержку премьера Венгрии Виктора Орбана, передает корреспондент РИА Новости.
"Если бы Брюссель
не препятствовал миротворческой миссии американского президента, война бы уже закончилась. Все знают, что если бы президентом был Дональд Трамп
, война бы даже не началась. А если бы они не воспрепятствовали ей сейчас, уже был бы мир", — сказал глава правительства, выступая перед участниками мероприятия у здания парламента.
По его мнению, пока конфликт на Украине не прекратится, экономического роста в Европе
не будет. У Брюсселя закончились деньги, поэтому ради продолжения боевых действий он сокращает социальную поддержку населения, добавил Орбан
.
"На повестке дня уже раздел Украины
. <...> Война для них не кошмар, а возможность. Захватить страну, разделить страну в войне легче всего", — заявил премьер.
Он считает, что Киев может стать стратегическим партнером Евросоюза, но не страной-членом. По словам главы венгерского правительства, Украина принесет объединению войну, отнимет деньги и разрушит экономику.
Демонстранты принесли на шествие национальные триколоры, флаги венгерских революционеров 1848 года и Секейского края
. В поддержку правящей партии прозвучали лозунги "Вперед, венгры!" и "Вперед, Фидес!". В толпе можно было увидеть фургоны с изображением Орбана и подписью "Ты нужен Венгрии", плакаты с фотографиями премьера и президента США
Дональда Трампа с лозунгом "Сделаем Европу снова великой".
В марше приняли участие вице-премьер Жолт Шемьен, известные венгерские журналисты и общественные деятели, в том числе организатор первого такого мероприятия, главный редактор журнала Demokrata Андраш Бенчик и представители "Форума гражданского альянса", организовавшего митинг.
С начала конфликта на Украине Будапешт
призывал к мирному урегулированию и отказывался отправлять Киеву
оружие и деньги. На саммите ЕС
в начале месяца Орбан заявил, что Брюссель представил стратегию для "победы над Россией". Он попросил венгров выступить против подобных планов.