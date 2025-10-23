Аэропорт в Брянске реконструируют к концу года, заявил Богомаз

"Мы делаем реконструкцию, и в этом году основные работы должны завершить. То есть, у нас будет современный аэропорт, который сможет принимать любые типы самолетов в любое время суток. Там только осталось вот эту ионику, которую нужно смонтировать. Ну и там проблемы с ее поставкой, потому что ее долго делает завод. Но до конца года эту работу мы должны завершить", - сказал губернатор.