https://ria.ru/20251023/bryansk-2049972148.html
Аэропорт в Брянске реконструируют к концу года, заявил Богомаз
Аэропорт в Брянске реконструируют к концу года, заявил Богомаз - РИА Новости, 23.10.2025
Аэропорт в Брянске реконструируют к концу года, заявил Богомаз
Основные работы по реконструкции аэропорта Брянска завершатся в 2025 году, авиагавань сможет принимать любые типы самолетов, сообщил губернатор Брянской области РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T03:47:00+03:00
2025-10-23T03:47:00+03:00
2025-10-23T03:47:00+03:00
брянск
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024397227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a20709e168cc4b0da98c0d73e17b4df2.jpg
https://ria.ru/20250625/bogomaz-2025245893.html
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024397227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a999b3786606b27757aa7b72b905f283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, александр богомаз
Брянск, Александр Богомаз
Аэропорт в Брянске реконструируют к концу года, заявил Богомаз
Богомаз: основной этап реконструкции аэропорта в Брянске завершат в этом году
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Основные работы по реконструкции аэропорта Брянска завершатся в 2025 году, авиагавань сможет принимать любые типы самолетов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости.
В августе Богомаз
говорил, что подрядчик не освоил 735 миллионов рублей, выделенных на проведение реконструкции аэропорта. Организация не приобрела дорогостоящее оборудование, которое могла закупить еще три года назад. Тогда губернатор заявлял, что власти не будут увеличивать смету и выделять дополнительные средства, зато могут применить штрафные санкции за каждый день просрочки по контракту.
"Мы делаем реконструкцию, и в этом году основные работы должны завершить. То есть, у нас будет современный аэропорт, который сможет принимать любые типы самолетов в любое время суток. Там только осталось вот эту ионику, которую нужно смонтировать. Ну и там проблемы с ее поставкой, потому что ее долго делает завод. Но до конца года эту работу мы должны завершить", - сказал губернатор.
В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Богомаз рассказал РИА Новости, что в текущем году завершат первый этап реконструкции аэропорта "Брянск". Стоимость проекта составила 3,2 миллиарда рублей. Второй этап реконструкции подразумевает ремонт аэровокзала, сейчас на него заказана документация.