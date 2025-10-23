СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов навал Британию липовым гарантом мира для Украины, сравнив их с лисой, гарантирующей безопасность курятнику.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае достижения мирного соглашения по украинскому конфликту.
"Что касается британских липовых гарантий мира, то это как у лисы брать гарантии безопасности курятника", - сказал Константинов РИА Новости.
"И пусть тогда спокойно занимается своими проблемами: проведением выборов, формированием новой власти, переходом к мирной жизни, восстановлением страны. И поисками средств для уплаты по крымским искам за устроенные блокады", - сказал Константинов.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.