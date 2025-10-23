Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали Британию липовым гарантом мира для Украины
07:18 23.10.2025
В Крыму назвали Британию липовым гарантом мира для Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов навал Британию липовым гарантом мира для Украины, сравнив их с лисой, гарантирующей безопасность курятнику. РИА Новости, 23.10.2025
украина, россия, великобритания, владимир константинов, кир стармер, эммануэль макрон, нато
Украина, Россия, Великобритания, Владимир Константинов, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов навал Британию липовым гарантом мира для Украины, сравнив их с лисой, гарантирующей безопасность курятнику.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае достижения мирного соглашения по украинскому конфликту.
"Что касается британских липовых гарантий мира, то это как у лисы брать гарантии безопасности курятника", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, подписание мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта на приемлемых условиях для России будет лучшей гарантией мира для Украины.
"И пусть тогда спокойно занимается своими проблемами: проведением выборов, формированием новой власти, переходом к мирной жизни, восстановлением страны. И поисками средств для уплаты по крымским искам за устроенные блокады", - сказал Константинов.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
УкраинаРоссияВеликобританияВладимир КонстантиновКир СтармерЭммануэль МакронНАТО
 
 
