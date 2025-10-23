В Крыму назвали Британию липовым гарантом мира для Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов навал Британию липовым гарантом мира для Украины, сравнив их с лисой, гарантирующей безопасность курятнику.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае достижения мирного соглашения по украинскому конфликту.

"Что касается британских липовых гарантий мира, то это как у лисы брать гарантии безопасности курятника", - сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, подписание мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта на приемлемых условиях для России будет лучшей гарантией мира для Украины

"И пусть тогда спокойно занимается своими проблемами: проведением выборов, формированием новой власти, переходом к мирной жизни, восстановлением страны. И поисками средств для уплаты по крымским искам за устроенные блокады", - сказал Константинов