В Нижегородской области обломками БПЛА поврежден объект энергетики
Объект энергетики получил незначительные повреждения во время отражения атаки БПЛА на территории Нижегородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:15:00+03:00
2025-10-23T09:15:00+03:00
2025-10-23T09:15:00+03:00
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
