В Нижегородской области обломками БПЛА поврежден объект энергетики
09:15 23.10.2025
В Нижегородской области обломками БПЛА поврежден объект энергетики
В Нижегородской области обломками БПЛА поврежден объект энергетики
Объект энергетики получил незначительные повреждения во время отражения атаки БПЛА на территории Нижегородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
происшествия, нижегородская область, глеб никитин
Происшествия, Нижегородская область, Глеб Никитин
В Нижегородской области обломками БПЛА поврежден объект энергетики

В Нижегородской области при падении обломков БЛПА поврежден объект энергетики

Сотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Объект энергетики получил незначительные повреждения во время отражения атаки БПЛА на территории Нижегородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Ночью на территории Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, в результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что перебоев в энергоснабжении не допущено. На месте работают специалисты.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
