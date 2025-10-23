https://ria.ru/20251023/bpla-2049977974.html
В Брянской области после атаки БПЛА на автомобиль погибла женщина
В Брянской области после атаки БПЛА на автомобиль погибла женщина - РИА Новости, 23.10.2025
В Брянской области после атаки БПЛА на автомобиль погибла женщина
Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на движущийся гражданский автомобиль в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.10.2025
В Брянской области после атаки БПЛА на автомобиль погибла женщина
