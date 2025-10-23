Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком с 1 марта

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Владельцев земельных участков в России с 1 марта 2026 года обяжут бороться с борщевиком, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").

"Принятый закон устанавливает четкие и обязательные для всех правила, ликвидируя правовой пробел, который ранее позволял бесконтрольно распространяться борщевику Сосновского", — сказал Чаплин

Депутат отметил, что до настоящего времени федеральное законодательство обязывало проводить мероприятия по защите земель только в отношении земель сельскохозяйственного назначения, чего было недостаточно.

"С марта 2026 года обязанность проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных инвазивных растений и по их уничтожению будет распространяться на всех собственников земельных участков, а также на землепользователей, землевладельцев, арендаторов и даже обладателей публичных сервитутов", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, под ответственность попадают не только частные владельцы дачных или садовых участков, но и инфраструктурные компании, которые эксплуатируют земли под автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и трубопроводы, так как на них также часто устанавливается публичный сервитут. Депутат уточнил, что бездействие в данном вопросе может рассматриваться как использование земли с нарушением законодательства и служить основанием для привлечения к ответственности.

"Перечень конкретных опасных видов инвазивных растений для каждого региона будет свой. Он будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации на основе рекомендаций ученых-ботаников", - добавил Чаплин.