Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком с 1 марта
02:25 23.10.2025
Владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком с 1 марта
Владельцев земельных участков в России с 1 марта 2026 года обяжут бороться с борщевиком, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). РИА Новости, 23.10.2025
общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Борщевик. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Владельцев земельных участков в России с 1 марта 2026 года обяжут бороться с борщевиком, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"Принятый закон устанавливает четкие и обязательные для всех правила, ликвидируя правовой пробел, который ранее позволял бесконтрольно распространяться борщевику Сосновского", — сказал Чаплин.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Петербурге искусственный интеллект научился находить борщевик на участках
12 августа, 15:24
Депутат отметил, что до настоящего времени федеральное законодательство обязывало проводить мероприятия по защите земель только в отношении земель сельскохозяйственного назначения, чего было недостаточно.
"С марта 2026 года обязанность проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных инвазивных растений и по их уничтожению будет распространяться на всех собственников земельных участков, а также на землепользователей, землевладельцев, арендаторов и даже обладателей публичных сервитутов", — подчеркнул парламентарий.
По его словам, под ответственность попадают не только частные владельцы дачных или садовых участков, но и инфраструктурные компании, которые эксплуатируют земли под автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и трубопроводы, так как на них также часто устанавливается публичный сервитут. Депутат уточнил, что бездействие в данном вопросе может рассматриваться как использование земли с нарушением законодательства и служить основанием для привлечения к ответственности.
"Перечень конкретных опасных видов инвазивных растений для каждого региона будет свой. Он будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации на основе рекомендаций ученых-ботаников", - добавил Чаплин.
По его словам, на федеральном уровне будет утверждена единая методика, описывающая допустимые и эффективные приемы борьбы с такими растениями, включая механический покос, агротехническую обработку, химический метод с ограничениями по классу опасности препаратов и применение биологических агентов.
Борщевик в Тульской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Туле обсудят применение технологий для борьбы с борщевиком
22 августа, 20:07
 
