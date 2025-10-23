Рейтинг@Mail.ru
Умер музыкант британского поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл
Культура
 
20:22 23.10.2025
Умер музыкант британского поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл
Умер музыкант британского поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл - РИА Новости, 23.10.2025
Умер музыкант британского поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл
Музыкант британского поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл скончался после продолжительной болезни на 67-м году жизни, сообщил участник дуэта Марк Алмонд.
Умер музыкант британского поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл

Участник британского поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл умер на 67-м году жизни

© Getty Images / Roberto RicciutiДэвид Болл
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Музыкант британского поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл скончался после продолжительной болезни на 67-м году жизни, сообщил участник дуэта Марк Алмонд.
"Сложно об этом писать, не говоря уже о том, как это пережить. С глубокой скорбью сообщаю, что вторая половинка Soft Cell, великолепный и блестящий музыкальный гений Дэвид Болл мирно скончался во сне во вторник ночью", - написал Алмонд на своей странице в Instagram*.
Он добавил, что Болл был болен на протяжении длительного периода времени, в последние годы его состояние постепенно ухудшалось.
Как пишет британская газета Guardian, дуэт Soft Cell был основан в 1979 году.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
