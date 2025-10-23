Умер музыкант британского поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл

«

"Сложно об этом писать, не говоря уже о том, как это пережить. С глубокой скорбью сообщаю, что вторая половинка Soft Cell, великолепный и блестящий музыкальный гений Дэвид Болл мирно скончался во сне во вторник ночью", - написал Алмонд на своей странице в Instagram*.