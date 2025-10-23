Рейтинг@Mail.ru
Бойцы Балтфлота обезвредили боеприпасы времен ВОВ в Финском заливе
23.10.2025
Бойцы Балтфлота обезвредили боеприпасы времен ВОВ в Финском заливе
Бойцы Балтфлота обезвредили боеприпасы времен ВОВ в Финском заливе
Военнослужащие Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Финском заливе, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T05:15:00+03:00
2025-10-23T05:15:00+03:00
Бойцы Балтфлота обезвредили боеприпасы времен ВОВ в Финском заливе

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Военнослужащие Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Финском заливе, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Водолазы-подрывники отряда специального назначения по борьбе с ПДСС Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота произвели уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в водах Финского залива вблизи населенного пункта Стрельна", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что взрывоопасные предметы, которые по сей день представляли опасность, были найдены водолазами частной гражданской организации в ходе обследования акваторий.
"Группа военнослужащих и противодиверсионный катер типа "Грачонок" произвели оцепление данного района как с береговой, так и с морской черты, а водолазы-подрывники произвели закладку взрывного устройства и дальнейшее уничтожение обнаруженных снарядов", - отметили в МО РФ.
В Минобороны отметили, что при проведении данного мероприятия были соблюдены все необходимые меры и требования безопасности.
