Бойцы Балтфлота обезвредили боеприпасы времен ВОВ в Финском заливе

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Военнослужащие Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Финском заливе, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Водолазы-подрывники отряда специального назначения по борьбе с ПДСС Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота произвели уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в водах Финского залива вблизи населенного пункта Стрельна", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что взрывоопасные предметы, которые по сей день представляли опасность, были найдены водолазами частной гражданской организации в ходе обследования акваторий.
"Группа военнослужащих и противодиверсионный катер типа "Грачонок" произвели оцепление данного района как с береговой, так и с морской черты, а водолазы-подрывники произвели закладку взрывного устройства и дальнейшее уничтожение обнаруженных снарядов", - отметили в МО РФ.
В Минобороны отметили, что при проведении данного мероприятия были соблюдены все необходимые меры и требования безопасности.
