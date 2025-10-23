https://ria.ru/20251023/bespilotniki-2049963109.html
В Белгородской области из-за атак БПЛА погиб человек
Мирный житель погиб, еще двое ранены в результате атак беспилотников в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.10.2025
белгородская область
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
