ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

По информации Минобороны, минувшей ночью над 11 регионами сбили 139 украинских беспилотников самолетного типа, больше всего — 56 — в Белгородской области.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами гражданские объекты на территории России. Силы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.