ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

Системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву
", — написал он в мессенджере MAX
.
На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил мэр.
По информации Минобороны, минувшей ночью над 11 регионами сбили 139 украинских беспилотников самолетного типа, больше всего — 56 — в Белгородской области.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами гражданские объекты на территории России. Силы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.