Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область - РИА Новости, 23.10.2025
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область
Белгород и Белгородский район подверглись массированному налету украинских беспилотников, 12 мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.10.2025
23.10.2025
2025-10-23T16:58:00+03:00
2025-10-23T18:08:00+03:00
белгородский район
белгород
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область
При массированной атаке БПЛА на Белгородскую область пострадали 12 человек
БЕЛГОРОД, 23 окт — РИА Новости. Белгород и Белгородский район подверглись массированному налету украинских беспилотников, 12 мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгород и Белгородский район
под массированными атаками беспилотников ВСУ
. Ранены двенадцать мирных жителей", — написал он в Telegram-канале
.
По информации губернатора, в селе дроны дважды атаковали коммерческий объект. Четверо мужчин и две женщины получили осколочные ранения рук, ног и живота. Скорая помощь доставила всех в белгородскую больницу № 2.
Кроме того, в селе повреждены два коммерческих объекта, семь легковых машин, загорелся пустующий частный дом.
В областном центре целью налета стал остановочный комплекс. Там пострадали тоже шесть человек: пять женщин и 17-летний подросток. Женщины с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в больнице № 2, подростка с баротравмой и осколочным ранением ноги отправили в детскую областную клиническую больницу.
Получили повреждения легковая машина, коммерческий объект, кровля многоэтажки, остекление социального объекта и административного здания.
Еще один дрон ударил по коммерческому объекту в поселке Октябрьский.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России
. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области
действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.