Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область

Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 23 октября 2025 года

БЕЛГОРОД, 23 окт — РИА Новости. Белгород и Белгородский район подверглись массированному налету украинских беспилотников, 12 мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, в селе дроны дважды атаковали коммерческий объект. Четверо мужчин и две женщины получили осколочные ранения рук, ног и живота. Скорая помощь доставила всех в белгородскую больницу № 2.

Кроме того, в селе повреждены два коммерческих объекта, семь легковых машин, загорелся пустующий частный дом.

В областном центре целью налета стал остановочный комплекс. Там пострадали тоже шесть человек: пять женщин и 17-летний подросток. Женщины с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в больнице № 2, подростка с баротравмой и осколочным ранением ноги отправили в детскую областную клиническую больницу.

Получили повреждения легковая машина, коммерческий объект, кровля многоэтажки, остекление социального объекта и административного здания.

Еще один дрон ударил по коммерческому объекту в поселке Октябрьский.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России . Системы ПВО уничтожают большинство дронов.