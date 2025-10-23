Рейтинг@Mail.ru
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область - РИА Новости, 23.10.2025
16:58 23.10.2025 (обновлено: 18:08 23.10.2025)
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область
Белгород и Белгородский район подверглись массированному налету украинских беспилотников, 12 мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.10.2025
Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область

При массированной атаке БПЛА на Белгородскую область пострадали 12 человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 23 октября 2025 года
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 23 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 23 октября 2025 года
БЕЛГОРОД, 23 окт — РИА Новости. Белгород и Белгородский район подверглись массированному налету украинских беспилотников, 12 мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгород и Белгородский район под массированными атаками беспилотников ВСУ. Ранены двенадцать мирных жителей", — написал он в Telegram-канале.
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Гладков: Белгородская область готовилась к зиме в очень сложных условиях
16 октября, 23:59
По информации губернатора, в селе дроны дважды атаковали коммерческий объект. Четверо мужчин и две женщины получили осколочные ранения рук, ног и живота. Скорая помощь доставила всех в белгородскую больницу № 2.
Кроме того, в селе повреждены два коммерческих объекта, семь легковых машин, загорелся пустующий частный дом.
В областном центре целью налета стал остановочный комплекс. Там пострадали тоже шесть человек: пять женщин и 17-летний подросток. Женщины с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в больнице № 2, подростка с баротравмой и осколочным ранением ноги отправили в детскую областную клиническую больницу.
Получили повреждения легковая машина, коммерческий объект, кровля многоэтажки, остекление социального объекта и административного здания.
Еще один дрон ударил по коммерческому объекту в поселке Октябрьский.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Белгородской области после атак ВСУ за сутки пострадали восемь человек
Вчера, 11:55
 
