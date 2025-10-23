В Барнауле задержали мужчину за попытку поджога храма

БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Мужчину задержали в Барнауле при попытке поджога храма с помощью самодельных зажигательных устройств, сообщили РИА Новости в УФСБ по Алтайскому краю.
«
"При попытке совершения теракта в городе Барнауле задержан сторонник запрещенной в России международной террористической организации, выходец из Закавказья. Установлено, что иностранный гражданин, 1984 г.р., действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов Барнаула с помощью самодельных зажигательных устройств в целях дестабилизации деятельности органов власти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что довести до конца свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания храма при попытке совершения теракта.
"УФСБ России по Алтайскому краю в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечают в ведомстве.