Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека
08:47 23.10.2025
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека - РИА Новости, 23.10.2025
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека и просит заменить ему меру пресечения... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
краснодар
руслан бальбек
госдума рф
происшествия, краснодар, руслан бальбек, госдума рф
Происшествия, Краснодар, Руслан Бальбек, Госдума РФ
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека

Защита просит заменить арест экс-депутата Бальбека на подписку о невыезде

Руслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека и просит заменить ему меру пресечения на подписку о невыезде, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемой, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин.
Бальбек, объявленный в федеральный розыск, был задержан в Кабардино-Балкарии. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменяют две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации. Вместе с Бальбеком по делу проходят его бывшая помощница и крымская журналистка, которая ранее консультировала его по взаимодействию со СМИ, а его аппарат - по ведению персональных официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины.
"Защитой подана кассационная жалоба на меру пресечения Бальбека. Защита настаивает на замене меры пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде, как это было сделано по двум другим фигуранткам дела о клевете", - сказал Анохин.
По его словам, жалоба подана в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре и должна быть рассмотрена в ближайшее время.
В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии
12 сентября 2024, 13:58
Происшествия Краснодар Руслан Бальбек Госдума РФ
 
 
