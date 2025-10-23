Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека и просит заменить ему меру пресечения на подписку о невыезде, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемой, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин.

"Защитой подана кассационная жалоба на меру пресечения Бальбека. Защита настаивает на замене меры пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде, как это было сделано по двум другим фигуранткам дела о клевете", - сказал Анохин.