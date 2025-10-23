https://ria.ru/20251023/balbek-2049987392.html
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека - РИА Новости, 23.10.2025
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека и просит заменить ему меру пресечения... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T08:47:00+03:00
2025-10-23T08:47:00+03:00
2025-10-23T08:47:00+03:00
происшествия
краснодар
руслан бальбек
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130738/72/1307387295_0:256:1472:1084_1920x0_80_0_0_5c90080ff7c43befe306657996ec31af.jpg
https://ria.ru/20240912/rosgvardiya-1972289506.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130738/72/1307387295_0:118:1472:1222_1920x0_80_0_0_702a670a343c0a7a405d06f69e4306ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, руслан бальбек, госдума рф
Происшествия, Краснодар, Руслан Бальбек, Госдума РФ
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека
Защита просит заменить арест экс-депутата Бальбека на подписку о невыезде
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека и просит заменить ему меру пресечения на подписку о невыезде, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемой, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин.
Бальбек
, объявленный в федеральный розыск, был задержан в Кабардино-Балкарии. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменяют две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации. Вместе с Бальбеком по делу проходят его бывшая помощница и крымская журналистка, которая ранее консультировала его по взаимодействию со СМИ, а его аппарат - по ведению персональных официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины.
"Защитой подана кассационная жалоба на меру пресечения Бальбека. Защита настаивает на замене меры пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде, как это было сделано по двум другим фигуранткам дела о клевете", - сказал Анохин.
По его словам, жалоба подана в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре
и должна быть рассмотрена в ближайшее время.