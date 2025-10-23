Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе при тушении пожара обнаружили тела убитой женщины и ее мужа - РИА Новости, 23.10.2025
10:51 23.10.2025 (обновлено: 11:06 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/balashiha-2050014856.html
В Балашихе при тушении пожара обнаружили тела убитой женщины и ее мужа
В Балашихе при тушении пожара обнаружили тела убитой женщины и ее мужа - РИА Новости, 23.10.2025
В Балашихе при тушении пожара обнаружили тела убитой женщины и ее мужа
Уголовное дело возбудили по факту убийства 51-летней женщины, тело которой с колото-резаными ранами нашли при тушении пожара в Балашихе, также погиб ее муж,... РИА Новости, 23.10.2025
В Балашихе при тушении пожара обнаружили тела убитой женщины и ее мужа

В Балашихе возбудили уголовное дело после убийства женщины и ее мужа при пожаре

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту убийства 51-летней женщины, тело которой с колото-резаными ранами нашли при тушении пожара в Балашихе, также погиб ее муж, сообщил подмосковный главк СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 51-летней местной жительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и двух малолетних дочерей в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
2 октября, 12:53
По данным следствия, 22 октября в доме в деревне Соболиха в городском округе Балашиха произошел пожар, соседи вызвали экстренные службы. Приехавшие сотрудники обнаружили, что дверь в дом закрыта изнутри, для ее вскрытия были вызваны сотрудники МЧС.
"При тушении пожара обнаружено тело женщины с колото-резаными ранениями. Также на втором этаже дома вблизи одного из очагов возгорания обнаружено тело супруга погибшей", - рассказали в ведомстве.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и провели допросы. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские и пожарно-техническая. Все обстоятельств произошедшего устанавливаются.
В Telegram-канале подмосковной прокуратуры уточняется, что мужчина был без сознания, реанимационные мероприятия не привели к успеху. Балашихинская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки
26 сентября, 14:31
 
