В Балашихе при тушении пожара обнаружили тела убитой женщины и ее мужа
В Балашихе при тушении пожара обнаружили тела убитой женщины и ее мужа
Уголовное дело возбудили по факту убийства 51-летней женщины, тело которой с колото-резаными ранами нашли при тушении пожара в Балашихе, также погиб ее муж,... РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту убийства 51-летней женщины, тело которой с колото-резаными ранами нашли при тушении пожара в Балашихе, также погиб ее муж, сообщил подмосковный главк СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 51-летней местной жительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ
)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 22 октября в доме в деревне Соболиха в городском округе Балашиха
произошел пожар, соседи вызвали экстренные службы. Приехавшие сотрудники обнаружили, что дверь в дом закрыта изнутри, для ее вскрытия были вызваны сотрудники МЧС
.
"При тушении пожара обнаружено тело женщины с колото-резаными ранениями. Также на втором этаже дома вблизи одного из очагов возгорания обнаружено тело супруга погибшей", - рассказали в ведомстве.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и провели допросы. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские и пожарно-техническая. Все обстоятельств произошедшего устанавливаются.
В Telegram-канале подмосковной прокуратуры уточняется, что мужчина был без сознания, реанимационные мероприятия не привели к успеху. Балашихинская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.