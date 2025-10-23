На месте происшествия, где при тушении пожара были обнаружены тела супругов в деревне Соболиха в городском округе Балашиха

В Балашихе при тушении пожара обнаружили тела убитой женщины и ее мужа

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту убийства 51-летней женщины, тело которой с колото-резаными ранами нашли при тушении пожара в Балашихе, также погиб ее муж, сообщил подмосковный главк СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 51-летней местной жительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ )", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 22 октября в доме в деревне Соболиха в городском округе Балашиха произошел пожар, соседи вызвали экстренные службы. Приехавшие сотрудники обнаружили, что дверь в дом закрыта изнутри, для ее вскрытия были вызваны сотрудники МЧС

"При тушении пожара обнаружено тело женщины с колото-резаными ранениями. Также на втором этаже дома вблизи одного из очагов возгорания обнаружено тело супруга погибшей", - рассказали в ведомстве.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и провели допросы. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские и пожарно-техническая. Все обстоятельств произошедшего устанавливаются.