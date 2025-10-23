Рейтинг@Mail.ru
Белая книга ФАС РФ пополнилась новыми проконкурентными практиками Москвы - РИА Новости, 23.10.2025
09:15 23.10.2025
Белая книга ФАС РФ пополнилась новыми проконкурентными практиками Москвы
Белая книга ФАС РФ пополнилась новыми проконкурентными практиками Москвы - РИА Новости, 23.10.2025
Белая книга ФАС РФ пополнилась новыми проконкурентными практиками Москвы
Белая книга Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России пополнилась 10 новыми проконкурентными практиками Москвы, подчеркнув их эффективность при... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:15:00+03:00
2025-10-23T09:15:00+03:00
москва
мария багреева
кирилл пуртов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975796239_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_43f36d316c46c530008d15ad898261b0.jpg
https://ria.ru/20251010/bagreeva-2047374772.html
https://ria.ru/20251017/bagreeva-2048708974.html
москва
москва, мария багреева, кирилл пуртов, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Москва, Мария Багреева, Кирилл Пуртов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Белая книга ФАС РФ пополнилась новыми проконкурентными практиками Москвы

Мария Багреева: 10 проконкурентных практик Москвы вошли в Белую книгу ФАС России

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаРуководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева
Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Белая книга Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России пополнилась 10 новыми проконкурентными практиками Москвы, подчеркнув их эффективность при формировании благоприятной конкурентной среды, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Как подчеркнула заммэра, каждый год ФАС публикует издание, в которое входят самые эффективные решения властей регионов, которые направлены на поддержку и развитие конкуренции. По итогам 2024 года, в книгу включили 61 практику, при этом 10 из них внедряются в столице.
Багреева: более 400 тыс закупок проведены через портал поставщиков Москвы
10 октября, 09:15
Багреева: более 400 тыс закупок проведены через портал поставщиков Москвы
10 октября, 09:15
"Столица активно внедряет в экономику города инструменты, способствующие созданию благоприятной конкурентной среды, развитию промышленности и предпринимательства. В частности, в качестве одной из практик в книгу были включены сразу пять сервисов и функциональных решений, внедренных на Портале поставщиков. Среди них — совместные котировочные сессии, позволяющие московским заказчикам объединяться для организации идентичных закупок, и "Школа поставщика", которая помогает новым пользователям начать работу на портале", — подчеркнула Багреева, слова которой привели в пресс-службе ДЭПР.
С помощью формата совместных котировочных сессий, которые реализованы на столичном Портале поставщиков, заказчики могут присоединяться к закупкам других учреждений этого же субъекта России. Кроме того, с помощью "Школы поставщика" новые пользователи могут пройти бесплатные обучающие курсы, а также узнать о различных инструментах ресурса, с помощью которых можно быстро разобраться с платформой и начать полноценно участвовать в закупках.
Как сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в издании, выпущенном ФАС России, отмечены такие инструменты Портала поставщиков, как сервис машинного анализа документов технического задания, автоматически составляющий краткое изложение документов, интеграция портала с сервисом "Госключ", которая упростила процесс электронного подписания документов, а также предоставление поставщикам возможности предлагать до 20% эквивалентных товаров в ходе котировочных сессий для обеспечения баланса интересов заказчиков и поставщиков.
Руководитель департамента подчеркнул, что платформа на постоянной основе развивается. Благодаря этому предпринимателей привлекают в госзаказ, растет конкуренция между участниками торгов. Так, шесть лет назад на одного заказчика приходилось четыре поставщика, а сейчас этот показатель вырос уже до шести.
Это позволяет государственным и муниципальным организациям, которых на площадке уже свыше 60 тысяч, закупать продукцию, работы и услуги у надежных партнеров.
Также сообщается, что в книге был отмечен сервис "Открытый контроль". Платформа предназначена для диалога между предпринимателями и контрольными органами. В этом сервисе представители бизнеса могут решить все вопросы, которые касаются проверок и получить консультацию юристов, а еще могут запросить профилактический визит или обжаловать решение инспектора.
Еще в Белую книгу ФАС включили такие московские практики, как программу содействия экспортерам высокотехнологичной продукции Московского экспортного центра, экосистему поддержки креативного сектора в столице, площадку "Центр материалов" для творческих индустрий города, цифровую киноплатформу "Москино", деятельность по развитию туристического потенциала города (гастрономические фестивали и грантовая поддержка), новые меры поддержки промышленников и предпринимателей, а также другие эффективные решения.
Ранее Багреева сообщала, что специалисты московского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) обновили сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012), он обновлен с учетом цен на 1 октября текущего года.
Сборник нормативов по эксплуатации зданий и сооружений обновили в столице
17 октября, 09:15
Сборник нормативов по эксплуатации зданий и сооружений обновили в столице
17 октября, 09:15
 
МоскваМария БагрееваКирилл ПуртовФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
