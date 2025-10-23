https://ria.ru/20251023/avtovaz-2050043149.html
"АвтоВАЗ" прокомментировал включение компании в санкционный список ЕС
экономика
максим соколов
автоваз
евросоюз
