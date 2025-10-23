Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" прокомментировал включение компании в санкционный список ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
12:15 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/avtovaz-2050043149.html
"АвтоВАЗ" прокомментировал включение компании в санкционный список ЕС
"АвтоВАЗ" прокомментировал включение компании в санкционный список ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
"АвтоВАЗ" прокомментировал включение компании в санкционный список ЕС
"АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что включение его в санкционный список ЕС никак не повлияет на деятельность компании, поскольку она не имеет деловых отношений с... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:15:00+03:00
2025-10-23T12:15:00+03:00
экономика
максим соколов
автоваз
евросоюз
экономика, максим соколов, автоваз, евросоюз
Экономика, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Евросоюз
"АвтоВАЗ" прокомментировал включение компании в санкционный список ЕС

АвтоВАЗ: включение компании в санкционный список ЕС не повлияет на работу

© РИА Новости / Дмитрий Каса | Перейти в медиабанкЗдание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти
Здание генеральной дирекции АвтоВАЗа в Тольятти - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Каса
Перейти в медиабанк
Здание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что включение его в санкционный список ЕС никак не повлияет на деятельность компании, поскольку она не имеет деловых отношений с контрагентами из Евросоюза.
"АвтоВАЗ" не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС, в связи с чем новый санкционный пакет никак не повлияет на работу компании", - сообщили в "АвтоВАЗе".
Ранее в четверг Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова.
ЭкономикаМаксим СоколовАвтоВАЗЕвросоюз
 
 
