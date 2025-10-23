https://ria.ru/20251023/avtovaz-2050041159.html
ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа"
ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа"
Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова,... РИА Новости, 23.10.2025
