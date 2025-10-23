ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа"

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.