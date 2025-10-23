Рейтинг@Mail.ru
12:12 23.10.2025
ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа"
ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа"
Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:12:00+03:00
2025-10-23T12:12:00+03:00
максим соколов
автоваз
евросоюз
авто
максим соколов, автоваз, евросоюз, авто
Максим Соколов, АвтоВАЗ, Евросоюз, Авто
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"Акционерное общество "АвтоВаз"… Максим Юрьевич Соколов", - сказано там.
Компакт-кроссовер Lada Xray - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
АвтоВАЗ добровольно отозвал 8,2 тысячи Lada Xray
Максим СоколовАвтоВАЗЕвросоюзАвто
 
 
Заголовок открываемого материала