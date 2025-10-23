https://ria.ru/20251023/avtobus-2049986697.html
В Красноярском крае автобус съехал в кювет
В Красноярском крае автобус съехал в кювет - РИА Новости, 23.10.2025
В Красноярском крае автобус съехал в кювет
23.10.2025
В Красноярском крае автобус съехал в кювет
В Красноярском крае автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус съехал в кювет на участке трассы Шушенская-Сизая на юге Красноярского края, по предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в четверг утром.
"Рейсовый автобус двигался по маршруту Шушенское-Коптырево. По предварительным данным, на участке дороги Шушенское-Сизая водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет справа. Предварительно, есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело", - сказала представитель следствия.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, число пострадавших и степень тяжести полученных травм.