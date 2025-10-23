Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае автобус съехал в кювет - РИА Новости, 23.10.2025
08:29 23.10.2025 (обновлено: 11:43 23.10.2025)
В Красноярском крае автобус съехал в кювет
В Красноярском крае автобус съехал в кювет
Рейсовый автобус съехал в кювет на участке трассы Шушенская-Сизая на юге Красноярского края, по предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T08:29:00+03:00
2025-10-23T11:43:00+03:00
красноярский край
В Красноярском крае автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

© МВД 24/TelegramПоследствия ДТП с участием автобуса в Шушенском районе на юге Красноярского края. 23 октября 2025
Последствия ДТП с участием автобуса в Шушенском районе на юге Красноярского края. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© МВД 24/Telegram
Последствия ДТП с участием автобуса в Шушенском районе на юге Красноярского края. 23 октября 2025
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус съехал в кювет на участке трассы Шушенская-Сизая на юге Красноярского края, по предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в четверг утром.
«
"Рейсовый автобус двигался по маршруту Шушенское-Коптырево. По предварительным данным, на участке дороги Шушенское-Сизая водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет справа. Предварительно, есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело", - сказала представитель следствия.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, число пострадавших и степень тяжести полученных травм.
Последствия ДТП с автобусом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Югре
