В АТОР оценили влияние санкций ЕС на въездной туризм

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Санкции Евросоюза в рамках 19-го пакета в части запрета европейским компаниям организовывать туристские услуги в РФ не окажут существенного влияния на российский въездной туризм, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).