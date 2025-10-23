Рейтинг@Mail.ru
В Армении арестовали 13 участников акции в поддержку мэра Гюмри - РИА Новости, 23.10.2025
10:14 23.10.2025 (обновлено: 11:26 23.10.2025)
В Армении арестовали 13 участников акции в поддержку мэра Гюмри
В Армении арестовали 13 участников акции в поддержку мэра Гюмри
Cуд в Армении арестовал 13 участников состоявшейся в понедельник акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2025
в мире, гюмри, армения, вардан гукасян
В мире, Гюмри, Армения, Вардан Гукасян
В Армении арестовали 13 участников акции в поддержку мэра Гюмри

Cуд арестовал 13 участников акции в поддержку оппозиционного мэра Гюмри Гукасяна

© SputnikПолиция и участники акции протеста в Гюмри, Армения. Кадр видео
Полиция и участники акции протеста в Гюмри, Армения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Sputnik
Полиция и участники акции протеста в Гюмри, Армения. Кадр видео
ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости. Cуд в Армении арестовал 13 участников состоявшейся в понедельник акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета республики.
Гукасян был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Ранее в СК заявили о возбуждении уголовного дела по статьям "Участие в массовых беспорядках", "Вмешательство в законную деятельность должностного лица" и "Вмешательство в осуществление правосудия" в связи с акцией у мэрии Гюмри. В рамках дела были задержаны 37 человек.
"Суд избрал в отношении 13 лиц арест в качестве меры пресечения", - говорится в сообщении.
Ранее адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признаёт свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
В миреГюмриАрменияВардан Гукасян
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
