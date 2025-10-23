Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Солтаев рассказал подробности об убитой в Армении чеченке
21:39 23.10.2025
Омбудсмен Солтаев рассказал подробности об убитой в Армении чеченке
Уроженка Чечни Айшат Баймурадова, убитая в Армении, в переписках с подругами заявляла, что называющие себя правозащитниками увезли ее обманом и завладели ее...
2025
ГРОЗНЫЙ, 23 окт - РИА Новости. Уроженка Чечни Айшат Баймурадова, убитая в Армении, в переписках с подругами заявляла, что называющие себя правозащитниками увезли ее обманом и завладели ее средствами, сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти пропавшей 23-летней чеченки Баймурадовой, ее тело 20 октября обнаружили в Ереване. Накануне Солтаев заявил, что сотрудники кризисных центров и "псевдоправозащитники", спонсируемые западными структурами, вывезли Баймурадову с Северного Кавказа, и они же могут быть причастны к ее убийству в Армении. Он отмечал, что психологи этих кризисных центров целенаправленно работают на Северном Кавказе и "обрабатывают женщин, особенно психологически уязвимых и слабых", обещают им "золотые горы" на Западе.
"Поступило большое количество информации о ситуации Айшат Баймурадовой. В нашем распоряжении оказались ее переписка с подругами, обращения и жалобы на так называемых правозащитников и кризисные центры. По ее словам, эти организации увезли ее обманным путем, завладели ее средствами, а деньги до сих пор не возвращены", – написал Солтаев.
Он отметил, что Айшат оказалась без поддержки и без средств к существованию, вместо реальной помощи ей приходилось сталкиваться с угрозами и шантажом.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Москве двое в масках убили мужчину
22 октября, 16:25
 
