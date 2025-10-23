Омбудсмен Солтаев рассказал подробности об убитой в Армении чеченке

"Поступило большое количество информации о ситуации Айшат Баймурадовой. В нашем распоряжении оказались ее переписка с подругами, обращения и жалобы на так называемых правозащитников и кризисные центры. По ее словам, эти организации увезли ее обманным путем, завладели ее средствами, а деньги до сих пор не возвращены", – написал Солтаев.