https://ria.ru/20251023/armenija-2050218498.html
Омбудсмен Солтаев рассказал подробности об убитой в Армении чеченке
Омбудсмен Солтаев рассказал подробности об убитой в Армении чеченке - РИА Новости, 23.10.2025
Омбудсмен Солтаев рассказал подробности об убитой в Армении чеченке
Уроженка Чечни Айшат Баймурадова, убитая в Армении, в переписках с подругами заявляла, что называющие себя правозащитниками увезли ее обманом и завладели ее... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:39:00+03:00
2025-10-23T21:39:00+03:00
2025-10-23T21:39:00+03:00
в мире
армения
северный кавказ
ереван
мансур солтаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20251022/moskva-2049883339.html
армения
северный кавказ
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, северный кавказ, ереван, мансур солтаев
В мире, Армения, Северный Кавказ, Ереван, Мансур Солтаев
Омбудсмен Солтаев рассказал подробности об убитой в Армении чеченке
Омбудсмен Солтаев: убитая в Армении чеченка жаловалась на кризисные центры
ГРОЗНЫЙ, 23 окт - РИА Новости.
Уроженка Чечни Айшат Баймурадова, убитая в Армении, в переписках с подругами заявляла, что называющие себя правозащитниками увезли ее обманом и завладели ее средствами, сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти пропавшей 23-летней чеченки Баймурадовой, ее тело 20 октября обнаружили в Ереване
. Накануне Солтаев
заявил, что сотрудники кризисных центров и "псевдоправозащитники", спонсируемые западными структурами, вывезли Баймурадову с Северного Кавказа
, и они же могут быть причастны к ее убийству в Армении
. Он отмечал, что психологи этих кризисных центров целенаправленно работают на Северном Кавказе и "обрабатывают женщин, особенно психологически уязвимых и слабых", обещают им "золотые горы" на Западе.
"Поступило большое количество информации о ситуации Айшат Баймурадовой. В нашем распоряжении оказались ее переписка с подругами, обращения и жалобы на так называемых правозащитников и кризисные центры. По ее словам, эти организации увезли ее обманным путем, завладели ее средствами, а деньги до сих пор не возвращены", – написал Солтаев.
Он отметил, что Айшат оказалась без поддержки и без средств к существованию, вместо реальной помощи ей приходилось сталкиваться с угрозами и шантажом.