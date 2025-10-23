Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова по делу о хищении на 4 миллиарда рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", рассказал РИА Новости адвокат арестованного Никита Филиппов.