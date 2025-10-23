https://ria.ru/20251023/arest-2050222264.html
Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова
Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова - РИА Новости, 23.10.2025
Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова
Лефортовский суд Москвы арестовал главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова по делу о хищении на 4 миллиарда рублей при эксплуатации... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T22:21:00+03:00
2025-10-23T22:21:00+03:00
2025-10-23T22:22:00+03:00
происшествия
москва
андрей мельников
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050110214_0:162:2111:1349_1920x0_80_0_0_a1c0e28695c14a2bd6dd59629d1a5c1d.jpg
https://ria.ru/20250505/moskva-2014954183.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050110214_187:0:1986:1349_1920x0_80_0_0_ece678d2a562a71c54f9cb3e7740b82e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, андрей мельников, агентство по страхованию вкладов
Происшествия, Москва, Андрей Мельников, Агентство по страхованию вкладов
Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова
Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова по делу о хищении 4 млрд рублей