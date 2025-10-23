Подмосковные спасатели освободили алабая, застрявшего между прутьями забора

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подмосковные спасатели второй раз за последние четыре месяца освободили 10-летнего кавказского алабая, голова которого застряла между металлическими прутьями забора в Можайске, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Вчера в Можайске разыгралась настоящая собачья драма: наш мохнатый исследователь умудрился просунуть голову между металлическими прутьями, но оказался чуть-чуть широким для этой узкой щели. Хозяин пытался спасти питомца самостоятельно, но в итоге пришлось звонить спасателям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 10-летний кавказский алабай снова решил проверить, пролезет ли он сквозь прутья забора. Прибывшие на вызов специалисты 308-й пожарно-спасательной части узнали "пациента": оказалось, этот пушистый проказник уже попадал в такую же ловушку 21 июня.
"В этот раз животное сильно нервничало и долгое время не позволяло освободить себя. Однако спасателям удалось аккуратно разжать металлическую решётку забора с помощью гидравлического инструмента и бережно освободить алабая, не причинив ему никакого вреда", - отмечает "Мособлпожспас".
Ветеринарная помощь собаке не понадобилась. "Хозяева выразили благодарность работникам подразделения за оперативную помощь, питомец же быстро оклемался и отправился гулять по своей территории и искать новые приключения", - резюмирует ведомство.
