Акунина* ждет заочный суд по делу об обязанностях иноагента

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Утверждено обвинительное заключение по заочному делу писателя-иноагента Бориса Акунина* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, он за семь месяцев разместил в интернете не менее 76 материалов без плашки иноагента, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Григория Чхартишвили* (псевдоним Борис Акунин*). Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, что Чхартишвили*, будучи дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, с февраля по август "разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
* Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России
