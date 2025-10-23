Акунина* ждет заочный суд по делу об обязанностях иноагента

"Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Григория Чхартишвили* (псевдоним Борис Акунин*). Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... ‍Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, что Чхартишвили*, будучи дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, с февраля по август "разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".