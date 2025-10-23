Рейтинг@Mail.ru
Акунина* ждет заочный суд по делу об обязанностях иноагента - РИА Новости, 23.10.2025
10:36 23.10.2025
Акунина* ждет заочный суд по делу об обязанностях иноагента
Утверждено обвинительное заключение по заочному делу писателя-иноагента Бориса Акунина* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, он за семь... РИА Новости, 23.10.2025
Акунина* ждет заочный суд по делу об обязанностях иноагента

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Утверждено обвинительное заключение по заочному делу писателя-иноагента Бориса Акунина* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, он за семь месяцев разместил в интернете не менее 76 материалов без плашки иноагента, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«

"Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Григория Чхартишвили* (псевдоним Борис Акунин*). Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... ‍Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, что Чхартишвили*, будучи дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, с февраля по август "разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
* Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Суд оштрафовал актера Трескунова* за нарушение закона об иноагентах
9 октября 2024, 18:05
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
