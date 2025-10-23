https://ria.ru/20251023/aktsii-2049980446.html
Российский рынок акций в начале утренней сессии падает почти на 4%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии четверга падает почти на 4%, ниже 2550 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии четверга падает почти на 4%, ниже 2550 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск падает на 3,9%, до 2549,62 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.