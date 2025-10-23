Рейтинг@Mail.ru
В ЕС призвали создать механизм из-за рисков использования активов России - РИА Новости, 23.10.2025
11:15 23.10.2025
В ЕС призвали создать механизм из-за рисков использования активов России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что все страны сообщества готовы нести риски использования активов РФ, но "нужно подготовить механизм". РИА Новости, 23.10.2025
В ЕС призвали создать механизм из-за рисков использования активов России

Каллас заявила о готовности стран ЕС нести риски использования активов РФ

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что все страны сообщества готовы нести риски использования активов РФ, но "нужно подготовить механизм".
"Есть обеспокоенность о солидарности в отношении рисков, и все согласны с тем, что ни одна страна не должна нести риски или это бремя в одиночку. Нам нужно придумать механизм, чтобы убедиться, что Бельгия получает необходимую ей безопасность, затем нам нужно подготовить этот проект и поработать над ним", - заявила она перед началом в Брюсселе саммита стран Евросоюза.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что, если не увидит внятное прозрачное предложение Еврокомиссии по использованию российских суверенных активов, то сделает "все возможное", чтобы остановить такое решение.
