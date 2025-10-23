https://ria.ru/20251023/aktivy-2050023517.html
В ЕС призвали создать механизм из-за рисков использования активов России
В ЕС призвали создать механизм из-за рисков использования активов России - РИА Новости, 23.10.2025
В ЕС призвали создать механизм из-за рисков использования активов России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что все страны сообщества готовы нести риски использования активов РФ, но "нужно подготовить механизм". РИА Новости, 23.10.2025
В ЕС призвали создать механизм из-за рисков использования активов России
Каллас заявила о готовности стран ЕС нести риски использования активов РФ