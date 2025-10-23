Рейтинг@Mail.ru
06:57 23.10.2025 (обновлено: 07:50 23.10.2025)
СМИ раскрыли, на что Киев может потратить замороженные активы России
Украина может оплатить шведские истребители Gripenза счет замороженных российских активов, пишет британская газета Guardian. РИА Новости, 23.10.2025
в мире
украина
россия
швеция
ульф кристерссон
владимир зеленский
нато
евросоюз
в мире, украина, россия, швеция, ульф кристерссон, владимир зеленский, нато, евросоюз, g7
В мире, Украина, Россия, Швеция, Ульф Кристерссон, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, G7
Шведский истребитель Gripen
Шведский истребитель Gripen
Шведский истребитель Gripen
Шведский истребитель Gripen . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина может оплатить шведские истребители Gripenза счет замороженных российских активов, пишет британская газета Guardian.
«
"Украина может купить до 150 истребителей Gripen у Швеции, оплатив их за счет замороженных российских активов в соответствии с соглашением, согласованным в среду", — говорится в материале.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС новый кредит Украине под активы России
Вчера, 10:39
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в среду подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года.
Министр обороны королевства Пол Йонсон также заявлял, что Швеция и Украина ищут варианты финансирования будущих поставок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Нидерландах рассказали о новом пакете санкций ЕС против России
Вчера, 23:41
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Журналист заметил странное состояние Зеленского, когда тот говорил о России
04:29
 
В миреУкраинаРоссияШвецияУльф КристерссонВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзG7
 
 
