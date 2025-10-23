https://ria.ru/20251023/aes-2050122567.html
На ЗАЭС прокомментировали работу без внешнего электропитания станции
На ЗАЭС прокомментировали работу без внешнего электропитания станции
На ЗАЭС прокомментировали работу без внешнего электропитания станции
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тридцатидневный срок, в течение которого Запорожская атомная электростанция работала в отсутствие внешнего электропитания, является беспрецедентным случаем в истории мировой атомной энергетики, говорится в заявлении пресс-службы станции.
"Предыдущие 30 дней, в течение которых ЗАЭС существовала исключительно за счет резервных дизель-генераторов в отсутствие внешнего электропитания, стали беспрецедентным случаем в истории мировой атомной энергетики. Ни одна атомная станция в мире ранее не находилась в подобных условиях столь длительный срок", - говорится в заявлении.