На ЗАЭС прокомментировали работу без внешнего электропитания станции

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тридцатидневный срок, в течение которого Запорожская атомная электростанция работала в отсутствие внешнего электропитания, является беспрецедентным случаем в истории мировой атомной энергетики, говорится в заявлении пресс-службы станции.

"Предыдущие 30 дней, в течение которых ЗАЭС существовала исключительно за счет резервных дизель-генераторов в отсутствие внешнего электропитания, стали беспрецедентным случаем в истории мировой атомной энергетики. Ни одна атомная станция в мире ранее не находилась в подобных условиях столь длительный срок", - говорится в заявлении.