https://ria.ru/20251023/aeroporty-2050025758.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения - РИА Новости, 23.10.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИЕМ И ВЫПУСК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВВЕДЕНЫ В АЭРОПОРТАХ "ДОМОДЕДОВО" И "ЖУКОВСКИЙ" - РОСАВИАЦИЯ РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:20:00+03:00
2025-10-23T11:20:00+03:00
2025-10-23T11:20:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:309:3032:2015_1920x0_80_0_0_88558a9729e73bb70a6b9b9d0d996046.jpg
https://ria.ru/20251023/aeroport-2050005813.html
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6248506423f5e7aa260430685c1967d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты