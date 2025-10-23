https://ria.ru/20251023/aeroport-2049976646.html
Богомаз заявил, что открывать аэропорт Брянска небезопасно
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости заявил, что открыть аэропорт Брянска и возобновить авиасообщение в регионе пока невозможно исходя из соблюдения мер безопасности на фоне возможных ракетных ударов со стороны ВСУ.
"Летит, когда дрон – это одно, а здесь (расстояние) 100 километров до Брянска (от границы – ред.), то здесь же можно сбить самолет ракетой", - сказал Богомаз в ответ на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения в регионе и открытия аэропорта в Брянске.
По словам главы региона, в Брянске существует угроза ракетных обстрелов из-за непосредственной близости к границе с Украиной.
Сейчас аэропорт Брянска закрыт на реконструкцию. Основные работы планируется завершить до конца года, сообщал Богомаз РИА Новости.