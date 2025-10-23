Рейтинг@Mail.ru
Богомаз заявил, что открывать аэропорт Брянска небезопасно - РИА Новости, 23.10.2025
05:29 23.10.2025
Богомаз заявил, что открывать аэропорт Брянска небезопасно
Богомаз заявил, что открывать аэропорт Брянска небезопасно
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости заявил, что открыть аэропорт Брянска и возобновить авиасообщение в регионе пока невозможно... РИА Новости, 23.10.2025
брянск, александр богомаз
Брянск, Александр Богомаз
Богомаз заявил, что открывать аэропорт Брянска небезопасно

Богомаз: открывать аэропорт Брянска пока небезопасно

Александр Богомаз
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Богомаз. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости заявил, что открыть аэропорт Брянска и возобновить авиасообщение в регионе пока невозможно исходя из соблюдения мер безопасности на фоне возможных ракетных ударов со стороны ВСУ.
"Летит, когда дрон – это одно, а здесь (расстояние) 100 километров до Брянска (от границы – ред.), то здесь же можно сбить самолет ракетой", - сказал Богомаз в ответ на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения в регионе и открытия аэропорта в Брянске.
По словам главы региона, в Брянске существует угроза ракетных обстрелов из-за непосредственной близости к границе с Украиной.
Сейчас аэропорт Брянска закрыт на реконструкцию. Основные работы планируется завершить до конца года, сообщал Богомаз РИА Новости.
Брянск Александр Богомаз
 
 
