МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области Наталье Тарабариной, соответствующий указ главы государства был опубликован в среду.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать – героиня" Тарабариной Наталье Дмитриевне, Нижегородская область", - сообщается в указе.
Кроме того, президент РФ наградил орденом "Родительская слава" семьи Гусевых из Тамбовской области, Насибуллиных из Татарстана, Пушкаревых из Свердловской области.
Медалью ордена "Родительская слава" в соответствии с указом награждены Олеся Домницкая из Воронежской области, Ирина Рудакова из Рязанской области, Алексей Скопин из Рязанской области, Денис Швынд из Воронежской области, а также семьи Божковых из Ярославской области, Вотинцевых из Новгородской области, Гнидиных из Ростовской области, Махровых из Рязанской области, Первушиных из Тюменской области, Трофимовых из Воронежской области, Хамидуллиных из Татарстана.