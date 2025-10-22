Прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым пройдет 23 октября в Тюмени

Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Церемония прощания и похороны военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева пройдут в четверг, 23 октября, в Тюмени.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года.

Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Начинал работать в региональных уральских медиа вместе со своим другом Ростиславом Журавлевым - погибшим на СВО в 2023 году корреспондентом РИА Новости.

Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией Ростовской области . Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.

В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В марте началась его месячная командировка в зону СВО. Иван работал при освобождении Волновахи Сартаны , освещал окружение Мариуполя . Вместе с подразделениями ВС РФ в паре с корреспондентом РИА Новости Глебом Эрвье зашел в освобожденную Сартану, где попал под обстрел. Мина упала с другой стороны от церкви, у которой шла раздача гуманитарной помощи, здание прикрыло от осколков корреспондентов и мирных жителей.

В Волновахе Зуев фиксировал одним из первых военные преступления "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) в районной больнице, второй этаж которой боевики превратили в опорный пункт, а первый этаж в военный госпиталь.

В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР . Работал на позициях на авдеевском и угледарском направлениях во время наступления ВС РФ. Неоднократно попадал под обстрелы и атаки дронов под Авдеевкой и Угледаром. При его содействии командированные с донецкого направления на курский театр военных действий получили госнаграды, в том числе звание героя России.

В ноябре 2023 года при начале наступления ВС РФ на Авдеевку работал на артиллерийских позициях 1453-го полка уральских мобилизованных, действовавших в плотной координации с разведчиками ОРБ "Спарта". Противник всю неделю пытался "найти" уральские пушки, которые поддерживали метким огнем штурмовые действия пехоты. В результате ежечасно квадрат, в котором жили артиллеристы, обстреливался.

Иван неоднократно выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления киевского режима. Попал под плотный огонь (более 10 снарядов 155 калибра из натовской гаубицы "777") на улице Розы Люксембург в центре Донецка. Несмотря на плотность обстрела, группа журналистов, в которой находился Зуев, не покинула квадрат, по которому работала артиллерия, а, сменив позицию, продолжила освещать события.

Летом 2024 года на выезде с пресс-офицерами Минобороны для съемки работы зенитных установок в Авдеевке Иван попал под атаку сразу нескольких дронов-камикадзе. Около часа журналист продолжал работу под непрекращающимся обстрелом.

Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.