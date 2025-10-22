МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце лучшему казачьему кадетскому корпусу вручили переходящее знамя Президента Российской Федерации. В этом году статус победителя конкурса завоевал Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.И.Тарасенко (Брянская область). Об этом В Государственном Кремлевском дворце лучшему казачьему кадетскому корпусу вручили переходящее знамя Президента Российской Федерации. В этом году статус победителя конкурса завоевал Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.И.Тарасенко (Брянская область). Об этом сообщил портал "Российское казачество".

Знамя передал председатель Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, помощник Президента РФ Дмитрий Миронов.

"Господа кадеты и господа студенты, я прошу высоко нести честное звание казака, не запятнать его недостойными поступками. От вашего стремления к овладению знаниями, навыками зависит будущее России. Процветание нашего Отечества начинается с вас", – отметил Дмитрий Миронов.

От имени Правительства Российской Федерации гостей также поприветствовал заместитель председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества, заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Денис Молчанов.

"Это важный стимул для дальнейшего движения вперед, ведь однажды приняв переходящее знамя Президента Российской Федерации корпус навсегда сохранит за собой статус его обладателя. Это великая честь и великая ответственность", – сказал он.

Приветственное слово от министра просвещения РФ Сергея Кравцова зачитал его первый заместитель Александр Бугаев.

"Уверен, что вы оправдаете возложенные на вас надежды, продолжите славные традиции российского казачества и будете дальше подавать пример преданного служения нашей стране", – говорится, в частности, в послании.

С приветственным словом выступил и полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе. Игорь Щеголев отметил, что Стародубский казачий кадетский корпус первым в ЦФО стал обладателем переходящего знамени Президента России.

Победа в смотре конкурса – это результат большой и кропотливой работы и преподавателей, и воспитателей, и ваших предшественников. Спасибо за ваш труд по развитию казачьего образования и по воспитанию духа и любви к нашей великой Родине", – подчеркнул он.

Также к собравшимся обратился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он напомнил, что Брянская земля исторически связана с казачеством и еще в начале XVI века на территории региона был сформирован Стародубский казачий полк, который тогда встал на защиту Российского государства.

"Сегодня в Стародубском казачьем корпусе 198 выпускников. Они поступили в высшее военное училище, 71 принимают участие в специальной военной операции, награждены государственными наградами. К сожалению, 6 человек награждены посмертно. Именно на этих примерах мужества, отваги, самопожертвования мы сегодня и воспитываем наше подрастающее поколение", – рассказал губернатор.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов подчеркнул, что знамя Верховного главнокомандующего – высокая награда, символ упорного труда, стремления к знаниям и готовности служить Отечеству. Также он вручил команде Стародубского казачьего кадетского корпуса переходящий кубок атамана ВсКО.

"Кадетские корпуса вносят весомый вклад в военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, формируя кадровый резерв страны. Из стен казачьих кадетских корпусов выходят будущие атаманы, командиры, знающие историю, культуру и традиции казачества, для которых понятия "Родина", "долг" и "служение" – не просто слова, а образ и смысл жизни", – отметил Кузнецов.

В завершение мероприятия обращение председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла зачитал ответственный секретарь комитета, духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин.

"Сегодня мы чествуем Стародубский казачий кадетский корпус, чьи воспитанники всей своей учебой, дисциплиной и духом доказали, что они достойные наследники славных казачьих традиций. В стенах корпуса закладывается не только фундамент знаний, но и крепкая вера, любовь к Родине и готовность встать на ее защиту", – говорится в послании.

Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.И.Тарасенко создан в 2008 году. В настоящее время в корпусе обучаются и проживают 150 кадет. В учреждении успешно реализуется 20 программ дополнительного образования, из них 11 содержат казачий компонент.