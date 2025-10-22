Рейтинг@Mail.ru
Журналистка Рынска обжаловала штраф за оскорбления русских - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/zhurnalistka-2049863135.html
Журналистка Рынска обжаловала штраф за оскорбления русских
Журналистка Рынска обжаловала штраф за оскорбления русских - РИА Новости, 22.10.2025
Журналистка Рынска обжаловала штраф за оскорбления русских
Журналистка Божена Рынска (Малашенко) обжаловала штраф в 20 тысяч рублей, назначенный ей за унизительные высказывания в адрес русских, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:19:00+03:00
2025-10-22T15:19:00+03:00
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/68/1551896859_0:238:2474:1630_1920x0_80_0_0_7868dad7e10975b12e0d77eae649e176.jpg
https://ria.ru/20251022/shtraf-2049740866.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/68/1551896859_0:6:2474:1862_1920x0_80_0_0_604f3fd478ca09da13024b710baa32ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия
Москва, Россия
Журналистка Рынска обжаловала штраф за оскорбления русских

Журналистка Рынска обжаловала штраф в 20 тысяч рублей за оскорбления русских

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Божена Рынска
 Божена Рынска - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Божена Рынска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Журналистка Божена Рынска (Малашенко) обжаловала штраф в 20 тысяч рублей, назначенный ей за унизительные высказывания в адрес русских, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
«
"Зарегистрирована жалоба на постановление по делу об административном правонарушении (Малашенко Б.Л.)", - следует из данных.
Ранее прокуратура Москвы сообщала, что в отношении Рынски возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По результатам его рассмотрения Тверской районный суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.
В ведомстве уточняли, что Рынска в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в интернете, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Рынска допустила данные высказывания в адрес русских.
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России
04:09
 
МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала