https://ria.ru/20251022/zhurnalistka-2049863135.html
Журналистка Рынска обжаловала штраф за оскорбления русских
Журналистка Рынска обжаловала штраф за оскорбления русских - РИА Новости, 22.10.2025
Журналистка Рынска обжаловала штраф за оскорбления русских
Журналистка Божена Рынска (Малашенко) обжаловала штраф в 20 тысяч рублей, назначенный ей за унизительные высказывания в адрес русских, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:19:00+03:00
2025-10-22T15:19:00+03:00
2025-10-22T15:19:00+03:00
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/68/1551896859_0:238:2474:1630_1920x0_80_0_0_7868dad7e10975b12e0d77eae649e176.jpg
https://ria.ru/20251022/shtraf-2049740866.html
москва
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/68/1551896859_0:6:2474:1862_1920x0_80_0_0_604f3fd478ca09da13024b710baa32ce.jpg
москва, россия
Журналистка Рынска обжаловала штраф за оскорбления русских
Журналистка Рынска обжаловала штраф в 20 тысяч рублей за оскорбления русских
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Журналистка Божена Рынска (Малашенко) обжаловала штраф в 20 тысяч рублей, назначенный ей за унизительные высказывания в адрес русских, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирована жалоба на постановление по делу об административном правонарушении (Малашенко Б.Л.)", - следует из данных.
Ранее прокуратура Москвы
сообщала, что в отношении Рынски возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По результатам его рассмотрения Тверской районный суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.
В ведомстве уточняли, что Рынска в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в интернете, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Рынска допустила данные высказывания в адрес русских.