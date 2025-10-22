Журналистка Рынска обжаловала штраф за оскорбления русских

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Журналистка Божена Рынска (Малашенко) обжаловала штраф в 20 тысяч рублей, назначенный ей за унизительные высказывания в адрес русских, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Зарегистрирована жалоба на постановление по делу об административном правонарушении (Малашенко Б.Л.)", - следует из данных.

В ведомстве уточняли, что Рынска в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в интернете, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.