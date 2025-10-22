Житель Саратова получил 15 лет колонии за госизмену

САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Житель Саратова приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.
По данным инстанции, приговор 27-летнему жителю Саратова Андрею Шурыгину был оглашен во вторник. Дело по статье 275 УК РФ рассматривал судья Алексей Рокутов. Судом установлено, что Шурыгин в мессенджере Telegram нашел аккаунт, где были сведения о выполнений за деньги заданий о сборе и передаче информации о стратегических объектах инфраструктуры и военнослужащих РФ.
"В период с 16 января 2025 года по 12 мая 2025 года, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действия, испытывая негативное отношение к руководству РФ и принимаемым решениям, Шурыгин по своей инициативе установил контакт с сотрудниками спецслужб Украины через вышеуказанный аккаунт и неоднократно предоставлял им информацию, которая могла быть использована в детальности, направленной против безопасности РФ, согласился на выполнение задания по проверке адреса проживания военнослужащего и подыскивал для этого участников", - рассказали о фабуле дела в суде.
За совершение государственной измены Андрею Шурыгину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, уточнили в пресс-службе инстанции. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.
