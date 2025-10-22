Житель Саратова получил 15 лет колонии за госизмену

САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Житель Саратова приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

За совершение государственной измены Андрею Шурыгину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, уточнили в пресс-службе инстанции. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.