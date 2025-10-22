https://ria.ru/20251022/zemletryasenie-2049751515.html
В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Коста-Рике, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.10.2025
В Коста-Рике в 59 километрах от столицы произошло землетрясение магнитудой 5,8