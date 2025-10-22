Рейтинг@Mail.ru
03:31 22.10.2025
На юге Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1
На юге Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1
На юге Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1

На юге Эквадора у границы с Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Эквадора вблизи границы с Перу, сообщил Институт геофизики Политехнической школы Эквадора (IG-EPN).
"Эпицентр - 3,61 градуса южной широты и 79,98 градуса западной долготы (согласно карте сейсмологов, территория южной провинции Эль-Оро, на границе с Перу - ред.), глубина 83 километра, магнитуда 6,1", - говорится в сообщении на сайте института.
Информации о разрушениях или пострадавших в двух странах не поступало.
Вечерний туман над Авачинской губой — бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,3
