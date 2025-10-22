На юге Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1

МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Эквадора вблизи границы с Перу, сообщил Институт геофизики Политехнической школы Эквадора (IG-EPN).

Информации о разрушениях или пострадавших в двух странах не поступало.