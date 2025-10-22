https://ria.ru/20251022/zemletryasenie-2049739199.html
На юге Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Эквадора вблизи границы с Перу, сообщил Институт геофизики Политехнической школы Эквадора (IG-EPN). РИА Новости, 22.10.2025
