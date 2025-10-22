Рейтинг@Mail.ru
"Просто плюньте". Зеленский привел японцев в ярость - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 22.10.2025 (обновлено: 20:42 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049931427.html
"Просто плюньте". Зеленский привел японцев в ярость
"Просто плюньте". Зеленский привел японцев в ярость - РИА Новости, 22.10.2025
"Просто плюньте". Зеленский привел японцев в ярость
Пользователи Yahoo News Japan нашли скрытые мотивы у главы киевского режима Владимира Зеленского, поздравившего Санаэ Такаити с избранием на пост... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T20:24:00+03:00
2025-10-22T20:42:00+03:00
в мире
украина
япония
киев
владимир зеленский
санаэ такаити
yahoo! inc.
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_a6fd00c2460b1269411b58abf3c236f9.jpg
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049905958.html
https://ria.ru/20251022/tramp-2049766707.html
https://ria.ru/20251022/medvedchuk-2049765094.html
украина
япония
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d365e283845dbbd4d507ff757a62f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, япония, киев, владимир зеленский, санаэ такаити, yahoo! inc., мвф
В мире, Украина, Япония, Киев, Владимир Зеленский, Санаэ Такаити, Yahoo! Inc., МВФ

"Просто плюньте". Зеленский привел японцев в ярость

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan нашли скрытые мотивы у главы киевского режима Владимира Зеленского, поздравившего Санаэ Такаити с избранием на пост премьер-министра Японии.
"И вновь Зеленский с протянутой рукой..." — написал пользователь.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"До конца года". СМИ раскрыли замысел Украины против России
Вчера, 17:45
"Зеленский снова просит денег. Ничто не ново под луной", — заявил другой комментатор.
"Хватит финансировать Киев! Нельзя этого делать! Ему по 800 миллиардов иен в год выделяют, Зеленский уже и особнячок в Египте прикупил. Ему плевать на жизни его граждан, это лишь расходный материал. На кой черт Японии сдался этот украинский еврей? Просто плюньте и не обращайте на него внимания", — высказался еще один читатель.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским
Вчера, 09:34
"Я считаю, что наилучшей поддержкой для украинского народа станет скорейшее прекращение конфликта между Украиной и Россией. Вот только сам президент этой страны на переговоры что-то не идет", — пришли к выводу пользователи.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США устали слушать политические сказки Зеленского, считает Медведчук
Вчера, 09:29
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаЯпонияКиевВладимир ЗеленскийСанаэ ТакаитиYahoo! Inc.МВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала