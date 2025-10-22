МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan нашли скрытые мотивы у главы киевского режима Владимира Зеленского, поздравившего Санаэ Такаити с избранием на пост премьер-министра Японии.
"И вновь Зеленский с протянутой рукой..." — написал пользователь.
"Зеленский снова просит денег. Ничто не ново под луной", — заявил другой комментатор.
"Хватит финансировать Киев! Нельзя этого делать! Ему по 800 миллиардов иен в год выделяют, Зеленский уже и особнячок в Египте прикупил. Ему плевать на жизни его граждан, это лишь расходный материал. На кой черт Японии сдался этот украинский еврей? Просто плюньте и не обращайте на него внимания", — высказался еще один читатель.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
