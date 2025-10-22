https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049747848.html
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 22.10.2025
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов
Владимир Зеленский дал приказ "клепать фейки" о якобы победах ВСУ на линии фронта, чтобы повысить оптимизм в украинском обществе и убедить западные страны в...
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский дал приказ "клепать фейки" о якобы победах ВСУ на линии фронта, чтобы повысить оптимизм в украинском обществе и убедить западные страны в своей способности удержать ситуацию, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"От Зеленского
и его окружения поступил приказ украинской машине пропаганды под любым поводом и предлогом клепать фейки о якобы победах боевиков ВСУ
на линии фронта, чтобы убедить западные страны в своей способности удержать ситуацию в стране под контролем и дальше сопротивляться наступлению российской армии", - сказал Рогов
.
По его словам, режим Зеленского также преследует цель подобными фейками повысить оптимизм в украинском обществе и выставить себя для западной публики в роли победителей.
"По сути получается, что режим Зеленского создает виртуальную картинку", - сказал Рогов.