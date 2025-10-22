Рейтинг@Mail.ru
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 22.10.2025
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 22.10.2025
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов
Владимир Зеленский дал приказ "клепать фейки" о якобы победах ВСУ на линии фронта, чтобы повысить оптимизм в украинском обществе и убедить западные страны в... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
россия, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов

Рогов: Зеленский дал приказ клепать фейки о победах ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский дал приказ "клепать фейки" о якобы победах ВСУ на линии фронта, чтобы повысить оптимизм в украинском обществе и убедить западные страны в своей способности удержать ситуацию, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"От Зеленского и его окружения поступил приказ украинской машине пропаганды под любым поводом и предлогом клепать фейки о якобы победах боевиков ВСУ на линии фронта, чтобы убедить западные страны в своей способности удержать ситуацию в стране под контролем и дальше сопротивляться наступлению российской армии", - сказал Рогов.
По его словам, режим Зеленского также преследует цель подобными фейками повысить оптимизм в украинском обществе и выставить себя для западной публики в роли победителей.
"По сути получается, что режим Зеленского создает виртуальную картинку", - сказал Рогов.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопрос журналиста во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Рогов назвал визит Зеленского в США провальным
18 октября, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
