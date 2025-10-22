СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский дал приказ "клепать фейки" о якобы победах ВСУ на линии фронта, чтобы повысить оптимизм в украинском обществе и убедить западные страны в своей способности удержать ситуацию, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"От Зеленского и его окружения поступил приказ украинской машине пропаганды под любым поводом и предлогом клепать фейки о якобы победах боевиков ВСУ на линии фронта, чтобы убедить западные страны в своей способности удержать ситуацию в стране под контролем и дальше сопротивляться наступлению российской армии", - сказал Рогов

По его словам, режим Зеленского также преследует цель подобными фейками повысить оптимизм в украинском обществе и выставить себя для западной публики в роли победителей.