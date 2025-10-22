https://ria.ru/20251022/zelenskij-2049934827.html
Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей дали с ними попозировать
Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей дали с ними попозировать - РИА Новости, 22.10.2025
Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей дали с ними попозировать
Владимир Зеленский по итогам визита в Швецию не добился немедленных поставок истребителей Gripen, однако их производитель, компания Saab, позволила ему посидеть
2025-10-22T20:56:00+03:00
2025-10-22T20:56:00+03:00
2025-10-22T21:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
россия
владимир зеленский
ульф кристерссон
сергей лавров
https://ria.ru/20251022/vsu-2049929521.html
украина
швеция
россия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам визита в Швецию не добился немедленных поставок истребителей Gripen, однако их производитель, компания Saab, позволила ему посидеть в одном из них, свидетельствуют фотографии, опубликованные офисом Зеленского.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон
и Владимир Зеленский
в среду подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине
. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года.
Согласно сообщению на сайте офиса Зеленского, на территории аэропорта Линчёпинга, который частично принадлежит Saab, ему показали истребители. На фотографиях, прикрепленных к сообщению, можно видеть, как Зеленский сидит в одном из истребителей, а сотрудник компании демонстрирует ему панель управления.
Jas Gripen E - новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.