Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей дали с ними попозировать
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 22.10.2025 (обновлено: 21:12 22.10.2025)
Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей дали с ними попозировать
Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей дали с ними попозировать
Владимир Зеленский по итогам визита в Швецию не добился немедленных поставок истребителей Gripen, однако их производитель, компания Saab, позволила ему посидеть
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
россия
владимир зеленский
ульф кристерссон
сергей лавров
украина
швеция
россия
2025
в мире, украина, швеция, россия, владимир зеленский, ульф кристерссон, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швеция, Россия, Владимир Зеленский, Ульф Кристерссон, Сергей Лавров, НАТО
Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей дали с ними попозировать

Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей Gripen дали с ними попозировать

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам визита в Швецию не добился немедленных поставок истребителей Gripen, однако их производитель, компания Saab, позволила ему посидеть в одном из них, свидетельствуют фотографии, опубликованные офисом Зеленского.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в среду подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года.
© Фото : аккаунт премьер-министра Швеции в XВладимир Зеленский в истребителе во время визита в Швецию
Владимир Зеленский в истребителе во время визита в Швецию - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : аккаунт премьер-министра Швеции в X
Владимир Зеленский в истребителе во время визита в Швецию
Согласно сообщению на сайте офиса Зеленского, на территории аэропорта Линчёпинга, который частично принадлежит Saab, ему показали истребители. На фотографиях, прикрепленных к сообщению, можно видеть, как Зеленский сидит в одном из истребителей, а сотрудник компании демонстрирует ему панель управления.
Jas Gripen E - новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ликвидация бойцов ВСУ, пытавшихся укрыться под полиэтиленом - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ на Харьковском направлении
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швеция, Россия, Владимир Зеленский, Ульф Кристерссон, Сергей Лавров, НАТО
 
 
