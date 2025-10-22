Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей дали с ними попозировать

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам визита в Швецию не добился немедленных поставок истребителей Gripen, однако их производитель, компания Saab, позволила ему посидеть в одном из них, свидетельствуют фотографии, опубликованные офисом Зеленского.

Ульф Кристерссон и Премьер Швеции Владимир Зеленский в среду подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине . По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года.

Согласно сообщению на сайте офиса Зеленского, на территории аэропорта Линчёпинга, который частично принадлежит Saab, ему показали истребители. На фотографиях, прикрепленных к сообщению, можно видеть, как Зеленский сидит в одном из истребителей, а сотрудник компании демонстрирует ему панель управления.

Jas Gripen E - новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.