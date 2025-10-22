Рейтинг@Mail.ru
13:14 22.10.2025
Зеленский примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе
Зеленский примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе
Владимир Зеленский 23 октября примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе, заявил в соцсети X председатель Евросовета Антониу Кошта. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:14:00+03:00
2025-10-22T13:14:00+03:00
Зеленский примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе

Зеленский примет участие в заседании Европейского совета 23 октября

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский 23 октября примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе, заявил в соцсети X председатель Евросовета Антониу Кошта.
"Я буду рад приветствовать президента Зеленского на завтрашнем заседании Европейского совета. Мы обсудим, как продолжать поддерживать Украину в условиях российской агрессии", - сказано в публикации.
Лидеры стран ЕС могут принять 19-й пакет санкций против России и использование замороженных российских активов в качестве основы для предоставления кредита Украине на заседании Европейского совета в Брюсселе 23-24 октября.
Орбан прокомментировал "план победы" Зеленского
17 октября 2024, 12:27
17 октября 2024, 12:27
 
