Зеленский примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе
Зеленский примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе
Владимир Зеленский 23 октября примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе, заявил в соцсети X председатель Евросовета Антониу Кошта. РИА Новости, 22.10.2025
