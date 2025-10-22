https://ria.ru/20251022/zarplaty-2049738382.html
Названы сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты
Названы сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты - РИА Новости, 22.10.2025
Названы сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты
Самые большие средние зарплаты для студентов за первые девять месяцев этого года предлагали в сфере транспорта и логистики (более 116 тысяч рублей) и... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T03:18:00+03:00
2025-10-22T03:18:00+03:00
2025-10-22T03:18:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041177069_0:242:3071:1969_1920x0_80_0_0_d96065f939f3efd482fc87ced9eb9718.jpg
https://ria.ru/20251013/rossija-2047859189.html
https://ria.ru/20251015/zarplata-2048399489.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041177069_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_173e3db4dc44bc8e87562a286b87d288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Названы сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты
Самые большие зарплаты для студентов предлагали в строительстве и логистике
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Самые большие средние зарплаты для студентов за первые девять месяцев этого года предлагали в сфере транспорта и логистики (более 116 тысяч рублей) и строительства (более 105 тысяч рублей), следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Средние зарплатные предложения для студентов в первом-третьем кварталах 2025 года показывают наибольшие суммы в отраслях транспорта и логистики (116 701 рублей) и строительства с недвижимостью (105 390 рублей)", - говорится в данных.
Отмечается, что третье место по уровню предлагаемых зарплат занимают стажировки (98 459 рублей) и работа без опыта (96 392 рублей). Затем идут производство и агропром (93 974 рублей), а также офисные службы с бизнес-услугами (92 389 рублей).
"Сфера услуг предлагает 81 704 рублей, красота и здоровье — 64 918 рублей. Маркетинг, реклама и СМИ — 63 910 рублей, торговля — 63 700 рублей, культура, образование и госслужба — 61 596 рублей", - уточняется в данных.
При этом в сфере IT, интернета и телекома среднее предложение составляет 56 257 рублей, а наименьшую зарплату предлагают в финансовой сфере и страховании — 52 394 рублей.